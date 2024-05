Il Venezia batte 2-1 il Palermo ed è in finale playoff, decidono Tessmann e Candela

VENEZIA - PALERMO 2-1

Venezia (3-5-2): Joronen, Idzes, Svoboda, Sverko (23' st Altare), Candela, Lella (16' st Ellertsson), Busio (35' st Jajalo), Tessmann, Zampano, Pierini (16' st Gytkjaer), Pohjanpalo (23' st Olivieri). All. Vanoli.

Palermo (3-4-1-2): Pigliacelli, Graves (1' st Aurelio), Lucioni, Marconi (1' st Nedelceauru), Diakite, Segre, Ranocchia, Di Mariano, Insigne (11' st Di Francesco), Soleri (30' st Traorè), Brunori (16' st Mancuso). All. Mignani.

Reti: pt 4' Tessmann, 42' Candela; st 40' Svoboda (aut).

Arbitro: Paieretto (assistenti Passeri e Costanzo, quarto uomo Marchetti, var Valeri, avar Marini).

Note: ammoniti Graves, Joronen, Tessmann, Zampano. Angoli 4-6. Recuperi pt 2', st 4'. Spettatori 10493 per un incasso di 147237 euro.

Venezia. Il Venezia concede il bis e vola in finale playoff: gli arancioneroverdi, dopo l'1-0 del "Barbera", battono il Palermo anche a Sant'Elena con un 2-1 che va stretto per le occasioni create. Tessmann dopo pochissimi minuti apre le danze, Busio e Pohjanpalo sfiorano il raddoppio che arriva al 42' con Tessmann. Nel mezzo una gran parata di Joronen aveva mantenuto la porta inviolata. Tessmann e Busio nella ripresa vanno vicini al tris con Pigliacelli che salva il Palermo, arriva invece l'autorete di Svoboda a 5 minuti dalla fine che fa correre qualche brivido di troppo restanti ma il triplice fischio di Pairetto scaccia ogni paura: il Venezia si giocherà la Serie A con la vincente tra Cremonese e Catanzaro.

Due novità per il Venezia rispetto alla squadra vista a Palermo: nel solito 3-5-2 torna dal 1' minuto Zampano sulla fascia sinistra, come mezzala Lella viene preferito ad Andersen. Per il resto Vanoli si affida alla medesima formazione con capitan Pohjanpalo che fa coppia insieme al match winner Pierini. Maglia rosa per il Palermo, schierato da Mignani con una formazione prettamente offensiva: in porta Pigliacelli rileva l'infortunato Desplanches, esterno sinistro gioca l'ex Di Mariano, Ranocchia scala in mediana, Insigne gioca a supporto di Brunori e Soleri. Partenza a dir poco aggressiva del Venezia che attacca fin dal calcio d'inizio mettendo subito alle corde il Palermo. Al 4' gli arancioneroverdi sbloccano il punteggio: Tessmann riceve palla da Pierini, avanza di un paio di metri e poi da una ventina di metri telecomanda un destro meraviglioso che si infila sotto l'incrocio alla destra di Pigliacelli. Al 12' nuova occasione per il Venezia: traversone di Lella, velo di Pierini, botta di Pohjanpalo e palla che finisce di un pelo alta complice una deviazione. Il Palermo si vede davvero per la prima volta dalle parti di Joronen al 16' quando Brunori avanza sul centro-destra, entra in area in area e poi calcia un tiro-cross che esce di un paio di metri. I rosanero prendono il sopravvento su un Venezia che, forte del doppio vantaggio, lascia il pallino del gioco e riparte in contropiede. Al 21' il Venezia torna a concludere verso la porta con un destro di Pierini che esce non di molto. Due minuti dopo azione insistita del Palermo, tira Soleri, muro di Busio mentre al 24' Marconi incorna alto il corner di Insigne. Joronen al 25' sale in cattedra: corner di Ranocchia, gran stacco di Segre e strepitosa risposta dell'estremo difensore del Venezia. I lagunari tornano a rendersi pericolosi al 27': traversone di Zampano, girata mancina dal dischetto di Pierini e sfera appena alta. La palla era stata deviata da Graves ed è angolo: a centro area stacca Svoboda ma l'incornata finisce alta. Al 27' cross pericoloso di Zampano, Busio colpisce di testa e Pigliacelli imita il collega con un colpo di reni prodigioso. Sul corner ancora pericoloso il Venezia con la zuccata di Idzes che esce di un nulla. La partita è giocata a un'intensità altissima e le occasioni fioccano: al 34' il destro a giro dal limite di Lella termina sul fondo di mezzo metro. Cinque minuti dopo, in area Venezia, intervento molto rischioso di Idzes che interviene in scivolata su Brunori, Paieretto lascia proseguire. Al 42' ecco il raddoppio del Venezia: verticalizzazione per Zampano che trova impreparata la difesa palermitana, l'esterno evita l'intervento di Pigliacelli, serve poi Candela che a porta vuota insacca il 2-0.

A inizio ripresa doppio cambio per il Palermo che rivoluziona la difesa con gli ingressi di Aurelio e Nedelceauru, rosanero ora in campo con il 4-4-2. Al 7' mischia davanti alla porta del Palermo, Pigliacelli salva i suoi intervenendo sul tiro da posizione ravvicinata di Svoboda. Al 14' ripartenza del Palermo che buca il Venezia sulla destra, il neoentrato Di Francesco serve Soleri che da buona posizione calcia fortunatamente debole e centrale. Occasione Venezia al 18' Ellertsson va via sulla destra, va a terra dopo un contatto con Nedelceauru, Paieretto non fischia, l'azione prosegue e Pigliacelli blocca il tiro di Busio, potente ma centrale. L'americano torna a concludere verso la porta del Palermo al 25' con un gran destro che fa la barba alla traversa. Il Venezia è preciso in ogni chiusura, prestazione gigante di Svoboda che è straripante dal punto di vista fisico. Al 40' a sorpresa il Palermo accorcia: tiro di Traore, deviazione involontaria di Svoboda che spiazza Joronen e palla in fondo al sacco. La partita si riaccende anche perchè i due cambi entrati nell'attacco del Venezia, Olivieri e Gytkjaer, non incidono. Il Palermo però è tutto in un paio di corner che Joronen e soci riescono a sbrogliare. Al 48' occasione in contropiede per Olivieri che però chiude troppo il sinistro e la palla termina larga. E' l'ultima occasione della partita: festeggia il Venezia in un "Penzo" in visibilio.