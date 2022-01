Il ritorno di Michele Villanova

Attaccante (a Mestre lo ricordiamo come seconda punta), nato a Conegliano Veneto (Tv), classe 1993, Michele Villanova è cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta fino a sfiorare l'esordio in prima squadra. Nella stagione 2013/14 passa in C2 ad Aversa.

La carriera in D

Poi in D prima a Sacile e durante la sessione invernale passa al Mestre (che al tempo giocava al Panisi di Mogliano Veneto) per rimanerci fino a fine stagione. Successivamente passerà al Legnago, poi alla Caronnese sempre in serie D, alla Virtus Ciserano di Bergamo per poi fare qualche apparizione in C col Piacenza.

Da dove arriva

Nella scorsa stagione ha militato nell'Arzignano, per iniziare quest'anno con la maglia del Gozzano, squadra dalla quale proviene.