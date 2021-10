Ritorno amaro per Zecchin

Che non fosse una gara facile lo si sapeva, ma si sperava che il ritorno di Zecchin desse una sferzata. Invece è finita con una sconfitta, anche se con la Luparense, formazione davvero ottima. Arancioneri subito sotto per il gol di Rubbo, dopo nemmeno 1'. Smarcato in area da Cardellino con l'esterno destro firma l'1-0. Il Mestre accusa il colpo e la Luparense si rovescia in avanti tanto che un palo preso su punizione nega il raddoppio a Chajari. L'unico spunto arancionero è sul finire del primo tempo con Grbac che non trova la porta di poco.

Secondo tempo

In apertura di ripresa il Mestre prova a raddrizzare il risultato. Sugli sviluppi di un angolo ci prova Ferchichi in sforbiciata esaltando le qualità di Plechero che, inoperoso sino a quel momento, toglie la palla da sotto la traversa. Poi tornano in cattedra gli ospiti prima con Battistini che sfiora il palo, poi con l'entrata di Rabbas per Raimondi. La veloce punta mette in agitazione la difesa di casa e lancia Boron che viene atterrato in area. Dal dischetto Rabbas trasforma chiudendo la partita. Quinto risultato utile deila Luparense, con l'Arzignano a punteggio pieno. Per il Mestre invece una classifica da quint'ultimo posto.