AIAC Veneto, lunedì a Mirano la premiazione dei soci d'argento

Dedizione, fedeltà, senso di appartenenza. Basta questo incipit per inquadrare la serata di premiazione degli associati Aiac del Veneto tesserati con l’associazione allenatori calcio da più di 25 anni. Una serata, quella in programma lunedì 29 maggio al Villa Patriarca Hotel di Mirano, con inizio alle 20, in cui saranno premiati oltre 40 allenatori di calcio, associati Aiac, soci d’argento. Un appuntamento organizzato dal gruppo regionale presieduto da Luciano Genovese in collaborazione con la segreteria nazionale

dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Un’occasione di incontro, ma anche di celebrazione.

A premiare, con un riconoscimento, i tecnici Aiac, ci saranno il vice presidente nazionale professionisti Giancarlo Camolese, il vice presidente nazionale dilettanti Pierluigi Vossi, il presidente della Figc del Veneto Giuseppe Ruzza, con il vice,

Patrik Pitton, il segretario della Lnd del Veneto Alessandro Borsetto, il delegato della Figc di Vicenza Marco Franceschetto, la delegata di Sport e Salute di Vicenza Isabella Pontalti e Federico Formisano direttore di www.calciovicentino.it .

Hanno tagliato il traguardo di 25 anni di tesseramento Aiac, il veneziano Michele Marton, consigliere nazionale, il vicentino Luciano Genovese, presidente Aiac Veneto, il veronese Silvano Vighini, vicepresidente Aiac Veneto, il padovano Vittorio Ferrigno presidente onorario Aiac Veneto e il veronese Mauro Pollini presidente nazionale dei revisori dei conti.

Questi i premiati:

Aiac sezione di Padova: Giancarlo Murru, Daniele Zotti, Antonio Grigolin, Renato Bonfanti, Gugliemo Brigo, Antonio Caccin, Sergio Camporese, Walter Giacomini, Valerio Puce e Gabriele Scarso.

Aiac sezione di Treviso: Luigino De Giusti, Giancarlo Bergamo, Paolo Bottacin, Gianpietro Fantinel, Adriano Rossi.

Aiac sezione di Verona: Luciano Semenzato, Renzo Filippi, Walter Bucci, Adriano Laperni, Crescenzo Nardella, Alberto Vedovelli.

Aiac sezione di Venezia: Claudio Cuogo, Orfeo Tavella, Angelo Trombetta.

Aiac sezione di Vicenza: Mariano Silvello, Luciano Monticello, Emilio Bertoldo.

Aiac sezione di Rovigo: Giuseppe Nasti, Roberto Bacchiega, Stefano Monini, Vanni Brunello, Maurizio Tavian, Franco Tosatti, Benvenuto Taschin.

Aiac sezione di Belluno: Ivano Cassol, Antonio Scott e Aldo Melideo.