Al Calvi non basta il secondo tempo

Al via la Calvi parte con maggiore intraprendenza soprattutto grazie a Fantinato che al 19', con una ottima punizione calciata forte dal limite dell'area, finisce a lato di pochissimo. Appare subito chiaro però che i pericoli maggiori per il Noale arrivano dalle fasce, presidiate da Cherif e Bressan, e proprio il laterale d'attacco gambiano si inventa una perla al 28', quando da solo a centro area beffa Bortoluzzi e Milan infilandosi in velocità tra i due e colpisce la palla spalle alla porta insaccando di precisione.Al 42' il raddoppio è altrettanto pregevole, con una fuga al limite del fuori gioco da centrocampo che culmina con un preciso diagonale rasoterra.

Secondo tempo

Nella ripresa Tentoni manda subito a riposo i suoi due gioielli e la Calvie cresce ma con scarsa precisione, fino ai minuti conclusivi quando al 42' Coin riapre la gara con un preciso rigore alla sinistra di Berto. Al primo minuto di recupero Zane troverebbe anche il pari, ma il suo colpo di testa a porta sguarnita è in fuorigioco di poco.