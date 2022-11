Promozione, Alessandro Storelli è il nuovo allenatore della Pro Venezia

La Pro Venezia ha esonerato l'allenatore Massimo Tagliapietra dopo la sconfitta casalinga di domenica con il Real Martellago, la seconda di fila per i lagunari. In sostituzione arriva l'ex Lido di Venezia Alessandro Storelli, il quale debutterà domenica sul campo sul campo del S. Giorgio in Bosco, seconda della classe.

La squadra dell'isola di Murano si trova al penultimo posto nel girone D con 6 punti ottenuti in 11 partite.