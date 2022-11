Promozione, Alex Biasi Manolache è un nuovo giocatore della Julia Sagittaria

Nuovo arrivo in casa Julia Sagittaria. E’ stato raggiunto l’accordo con il Città di Caorle-La Salute per il passaggio in nerazzurro del difensore centrale Alex Mihai Biasi Manolache. Classe 1996, è il rinforzo che arriva all’indomani del grave infortunio occorso a capitan Nicola Sartori che lo costringerà ai box per qualche mese.

Biasi Manolache era da quattro stagioni in riva all’Adriatico. In precedenza, in quota giovani, ha vestito anche le maglie di Altovicentino, Sacilese e Montebelluna in Serie D, di Portomansuè e Nervesa in Eccellenza e Treviso in Promozione. Il giocatore si aggregherà coi nuovi compagni a partire dalla sessione di allenamento di questa sera.