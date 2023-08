Arrivata la firma di Altare e Lella: «Grande emozione essere qui»

Il Venezia ha comunicato l'acquisizione a titolo temporaneo, con la formula del prestito con diritto di opzione ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, del difensore Giorgio Altare e l'acquisizione a titolo definitivo del centrocampista Nunzio Lella, proveniente dal Cagliari Calcio.

Cresciuto nel Settore giovanile del Milan, Altare, 25 anni, nell’estate 2017 passa al Genoa con cui totalizza tra le fila della Primavera 30 presenze, per poi andare in prestito alla Feralpisalò in Serie C, con cui colleziona 12 presenze, di cui quattro nei play-off promozione. Nel gennaio 2020 si trasferisce tra le fila dell’Olbia, dove diventa uno dei cardini della retroguardia: in una stagione e mezzo con i bianchi gioca 45 gare e realizza tre reti. Nell'estate 2021 viene acquistato a titolo definitivo dal Cagliari, con cui in due stagioni disputa 53 partite impreziosite da tre gol.

Cresciuto invece nelle giovanili del Bari, Lella, 23 anni, nella stagione 2018/19 passa al Cagliari dove colleziona 28 presenze con tre gol e due assist con la maglia della Primavera. Nell'estate del 2019 viene ceduto in prestito all'Olbia dove in tre stagioni disputa 100 presenze nelle quali realizza sette gol e due assist, prima di tornare al Cagliari dove colleziona 21 presenze impreziosite da un gol.



Le prime impressioni di Giorgio Altare: «Una bella emozione essere qui a Venezia, mi hanno accolto tutti benissimo. Aspettiamo allo stadio i nostri tifosi, che ci accompagneranno e sosterranno sicuramente nel corso della stagione. Dai fioi!». Le prime impressioni di Nunzio Lella: «E' per me una grande emozione vestire questa maglia. Oltre ad Altare, conoscevo già anche Candela ma devo dire che tutti i miei nuovi compagni mi hanno accolto benissimo. Spero di fare una grande stagione, forza Venezia!».