Eccellenza, altre due partenze in casa Caorle-La Salute

Altre due partenze in casa Città di Caorle-La Salute dopo quella di Alex Biasi Manolache alla Julia Sagittaria.



Sono stati liberati l'esperto terzino Tomas Battistutta, capitano della formazione litoranea, e l'attaccante Umberto Cagiano. Due giocatori di lungo corso per la formazione giallo-rosso-blu: Battistutta, escluso un biennio alla Julia, ha giocato per oltre 10 anni con i colori del La Salute, poi diventato CLS. Idem per Cagiano che prima della fusione aveva indossato sempre la maglia del Caorle.