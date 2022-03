Ancora una sconfitta per lo Spinea

Dopo una fase di studio al 14' lancio in profondità per menato che aggancia bene la palla ma Rosa in uscita riesce di mestiere a rallentarlo, Menato cade in area ma l'arbitro fa segno di proseguire. Mentre i giocatori di casa protestano e si distraggono, dal rinvio del portiere la palla giunge a Sinani al limite dell'area opposta, controllo e favorito da una scivolata di Zanon, di punta infila Noè sul suo angolino destro. Lo Spinea accusa il colpo ed al 22' azione ospite sulla sinistra con cross di Piacente che Rinaldo manca, arriva al limite a Grezzani che tira centralmente e Noè para. Al 29' grossa opportunità per lo Spinea, lancio in profondità, menato approfitta di un rimbalzo che inganna Pettina e tira ma Rosa uscito dai pali riesce a deviare in angolo. Sul successivo corner colpo di testa debole di Dei Poli, parato da Rosa. Finale con gli ospiti due volte pericolosi. Al 42' Sinani si libera in area e tira ma Noè para in due tempi, al 43' Piacente da sinistra tira e Noè respinge.

Secondo tempo

La ripresa inizia con le squadre guardinghe. Al 12' lancio per Ferrazzo che da posizione angolata tira al volo, para in due tempi Rosa. Un minuto dopo dall'altra parte Piacente va sul fondo e crossa radente alla porta ma nessuno interviene. Centurioni al quarto d'ora opera un triplice cambio. Al 21' Vinciguerra si destreggia bene in area ma calcia sull'esterno della rete. Con lo Spinea sbilanciato in avanti al 33' un rinvio corto di Zanon viene raccolto da Nicolas Santuari che dal fondo crossa, Sinani appostato sul secondo palo devia, Noè tocca ma non trattiene e la palla s'insacca. Al 36' Pettina anticipa di un soffio Pasha nell'area piccola ed al 39' Noè esce di piede e tenta di scartare Vinciguerra che gli ruba la palla ma Brugnolo ben appostato evita il terzo gol. Poi al 42' lampo dello Spinea con un lancio per Pasha che va sul fondo e rimette all'indietro per l'accorrente Menato che di potenza insacca. Lo Spinea ci spera ma è invece il Levico che sfiora altre due volte il terzo gol in contropiede con Piacente, una volta in diagonale calcia largo ed una volta viene il tiro viene respinto da Noè.