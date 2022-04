La nota lieta del Venezia: già due le ragazze convocate in nazionale

C'è anche l'italiana Anna Quaglio tra le due ragazze del Venezia calcio femminile che sono state convocate in nazionale.

La calciatrice italiana è stato convocata dal tecnico Marco Canestro per il primo raduno nazionale della Rappresentativa U20 Femminile LND. Dopo due giorni di allenamenti, le 24 convocate affronteranno il Cittadella Women Primavera in un’amichevole che andrà in scena il 6 aprile alle ore 16.

Contemporaneamente anche la collega di reparto Lolita ?i?yt? è stata convocata nella nazionale femminile della Lituania dal tecnico Daniel Wimmer in vista delle partite di qualificazione europea alla Coppa Del Mondo Femminile FIFA 2023. La Lituania incontrerà l’Italia in data 8 aprile a Parma e la Moldavia in data 12 aprile a Vilnius. ?i?yt?, 23 anni, ha collezionato fino ad ora due presenze con la nazionale del suo paese.