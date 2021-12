Annuncio shock: Sottovia e Mestre si separano

Girone C

Serie D Girone C

Una decisione difficile, come difficile è il momento che la Prima Squadra sta attraversando. Ed è principalmente questo il motivo per cui le strade del Mestre e di Dario Sottovia si separano.

Rapporto sciolto consensualmente

Una scelta sofferta ma consensuale, che porterà Sottovia a vestire fin da subito una nuova maglia e la società arancionera a proseguire la strada verso un rinnovamento che si ritiene necessario per sbloccare una situazione non facile ma ampliamente rimediabile.

L'augurio

A Dario, giocatore di talento che ha dato tanto per questa squadra in passato, impegnandosi fino all'ultima partita, va il ringraziamento della Società unito all'augurio di poter far valere al meglio le sue caratteristiche nella sua nuova avventura.