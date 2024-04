Ascoli-Venezia 0-0, il commento di Vanoli e Gyktkjaer

Al termine della sfida Ascoli-Venezia, valevole per la Giornata 32 del campionato di Serie BKT 2023/24, conclusasi con il risultato di 0-0, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli e Christian Gytkjaer hanno così analizzato il match.



Paolo Vanoli: “I ritmi li abbiamo alzati ma non siamo stati bravi ad attaccare gli spazi che ci servivano per creare qualche occasione in più. Partita combattuta, siamo stati comunque bravi a portare via un punto che ci permette di continuare a credere nel nostro sogno. Non penso ci siano state incertezze dietro, anzi venivamo da una sconfitta in rimonta e oggi i ragazzi sono stati bravi a non subire gol, ci è mancato forse andare a concludere meglio in fase offensiva. In Serie B in ogni partita ci sono alti e bassi, oggi abbiamo giocato in un campo difficile contro una squadra che ha lottato come noi fino alla fine. Nel secondo tempo avremmo potuto essere più incisivi ma nel calcio non si può essere sempre perfetti, nel primo tempo invece abbiamo avuto una grande occasione con Gytkjaer che avrebbe forse potuto impostare la partita in un certo modo. Ai ragazzi ho detto che sono stati bravi, in questo campionato ci vuole la testa e l’equilibrio per poter piano piano provare a raggiungere qualcosa d’importante, pensiamo ora alla gara con il Brescia in casa.“



Christian Gytkjaer: “Anche oggi sapevamo che sarebbe stata una partita combattuta, i dettagli fanno la differenza, abbiamo comunque conquistato un punto e siamo ancora là. Peccato per la mia occasione nel primo tempo, ma il calcio è così. E’ stata una partita combattuta, sporca e molto equilibrata, come succede spesso in Serie B. Dobbiamo andare avanti e pensare alla prossima.”