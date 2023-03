Ascoli-Venezia 0-1, il commento di Vanoli e Carboni

Nella Giornata 30 del campionato di Serie B 2022/23, il Venezia porta a casa tre punti difficili e importantissimi nella trasferta contro l’Ascoli allo Stadio Del Duca. Nel primo minuto di recupero di una partita senza esclusione di colpi, Andrea Carboni sigla la rete della vittoria per 0-1 grazie al provvidenziale assist di Denis Cheryshev.



Il tecnico del Venezia Paolo Vanoli e il difensore Andrea Carboni hanno così commentato l'esito del match.



Paolo Vanoli: “Oggi abbiamo giocato su un campo storicamente ostico, in cui abbiamo vinto meritatamente una partita complessa. Lo spirito dei miei giocatori deve essere questo. Inizialmente abbiamo sentito il peso della partita, l’Ascoli è partito meglio di noi, ma compito di un allenatore è anche quello di comprendere le difficoltà della squadra e avere il coraggio di agire di conseguenza già durante la partita, rimettendoci in gioco. Non voglio pensare ai nostri diretti avversari per la salvezza, ma solo a noi stessi, continuando a macinare punti. Abbiamo davanti una sosta, che ci dovrà preparare in maniera efficace a una difficile partita in casa contro il Como. Continuo a credere che ci manchi un po’ di cattiveria nell’andare in porta e fare gol”.



Andrea Carboni: “La vittoria di oggi è davvero importante, ma questi punti non serviranno a nulla se non proseguiamo nel nostro percorso di impegno e lavoro quotidiano: solo così raggiungeremo la salvezza. Quello di oggi è stato il mio primo gol, e il fatto che sia abbia portato alla vittoria mi rende ancora più felice. Oggi siamo passati dalla difesa a tre a quella a quattro, e non ne abbiamo subito il contraccolpo proprio perché il mister ci fa lavorare ogni giorno su diverse soluzioni, per renderci più duttili e più efficienti. La prossima partita dirà tanto del nostro futuro, e abbiamo due settimane per prepararla alla grande. Voglio personalmente inviare il mio messaggio ai nostri tifosi: venite al Penzo a sostenerci, perché credo che questa squadra lo meriti davvero”.