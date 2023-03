Il Venezia con i denti la fa sua: al fotofinish battuto l'Ascoli 0-1

Un gol di Carboni all'Ascoli regala tre punti preziosissimi al Venezia nel fotofinish per la corsa salvezza. Grazie alla vittoria di sabato pomeriggio, gli arancioneroverdi occupano ora la sedicesima posizione in classifica, con quattro punti di vantaggio sul terzultimo posto.

La partita

Il primo tempo non regala particolari emozioni: la gara appare equilibrata, pochissime le emozioni per i tifosi. Al 20' Donati esplode il destro dalla distanza e impensierisce la retroguardia veneta. È lo squillo più forte dei padroni di casa. Il Venezia risponde al 31': una palla in avanti arriva a Buchel che la tocca male. Leali per un nulla evita l'autorete dell'Ascoli. Nella ripresa è subito Pohjanpalo a rendersi pericoloso con una conclusione che colpisce anche il palo. Al 64' prova Dionisi, protegge ancora la retroguardia lagunare. Nel finale anche l'Ascoli colpisce un palo con Caligara ma è al 91' che il Venezia chiude il conto: ci pensa Carboni sugli sviluppi di una punizione a colpire di piatto e infilare la difesa avversaria. Ci sarebbe anche la possibilità di un finale più rotondo ma l'Ascoli salva sulla linea.

Interviste

Nel post partita mister Vanoli ha commentato: «Oggi abbiamo giocato su un campo storicamente ostico, in cui abbiamo vinto meritatamente una partita complessa. Lo spirito dei miei giocatori deve essere questo. Inizialmente abbiamo sentito il peso della partita, l’Ascoli è partito meglio di noi, ma compito di un allenatore è anche quello di comprendere le difficoltà della squadra e avere il coraggio di agire di conseguenza già durante la partita, rimettendoci in gioco. Non voglio pensare ai nostri diretti avversari per la salvezza, ma solo a noi stessi, continuando a macinare punti. Abbiamo davanti una sosta, che ci dovrà preparare in maniera efficace a una difficile partita in casa contro il Como. Continuo a credere che ci manchi un po’ di cattiveria nell’andare in porta e fare gol».