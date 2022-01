La corsa del Venezia si ferma a Bergamo: Atalanta ai quarti di Coppa Italia

Con due reti a zero l'Atalanta vince contro il Venezia che ferma la sua corsa in coppa Italia agli ottavi di finale.

La partita

L'Atalanta in pochi minuti fa vedere di che pasta è fatta: nel mini assedio attorno al 10' minuto Lezzerini si salva caparbiamente ma pochi secondi dopo, in un'altra occasione, Muriel controlla in modo sospetto con un braccio, e insacca la rete del vantaggio. Per l'arbitro la rete è valida. Pessina, Pezzella e Freuler costringono al super lavoro il numero uno arancioneroverde, mentre nel finale di prima frazione è Koopmeiners a colpire la traversa. Nel secondo tempo il Venezia cresce e prova a recuperare il risultato con un super gol di Crnigoj annullato per fuorigioco sulla traiettoria e poi con Henry. I nerazzurri colpiscono nuovamente un legno, questa volta il palo con Pezzella. Poi all'89 il gol dei padroni di casa con Maehle che chiude i giochi.

Mister Zanetti

Le parole di mister Zanetti: «Ho tante cose positive da portarmi a casa oggi: i ragazzi hanno giocato con la giusta attenzione e il giusto spirito. Adesso pensiamo alla partita in casa contro l'Empoli e andremo a svoltare questo periodo per noi difficile».