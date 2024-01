Serie D, è addio tra il Mestre e Gianpietro Zecchin

Dopo la sconfitta con il Monte Prodeco in casa Mestre sono arrivate le dimissioni ufficiali dell'allenatore Gianpietro Zecchin.



Queste le sue parole: “Ringrazio la Società per i tanti anni passati assieme ma è arrivato il momento di farmi da parte sperando che questa decisione forte e dolorosa, possa dare un contributo, una scossa, per il bene del Mestre, per la città, per i tifosi e per la Società che in tutti questi anni mi ha dato fiducia”.



Questa la dichiarazione del Presidente Stefano Serena: “In nostri ringraziamenti vanno alla persona, in primis: alla serietà mai venuta meno e alle capacità indubbie. Auguro a lui il meglio per la sua carriera che sarà sicuramente ricca di soddisfazioni in una piazza che possa apprezzare il professionista quale è. Sono molto dispiaciuto per questo epilogo al quale non sarei mai voluto arrivare”.