Promozione, il Noventa esordisce in campionato con un poker

NOVENTA - BORGO VALBELLUNA 4-0

Noventa ): Bavena, Ortolan, Tonetto (36' st Aliprandi), Telesi, Pasini, Zamuner, Tedone, Del Piero (14' st Palacio), Corò, Bonotto (30' st Daupi), Boem. All. Vianello.

Borgo Valbelluna (4-3-3): Barioli, De Min (25' st Celentin), Malacarne, Onescu, Loat (12' Caser), Pellicanò, Ticli (12' Garbuio), De Mattia, Ibrahim. Tonus, Pilotti. All. De Battista.

Reti; pt 6' Bonotto; 10' e 22' Boem, 36' Daupi.

Arbitro: Franzago di Conegliano (assistenti Faggian di Mestre e Giacomini di Portogruaro).

Note: ammoniti Pasini, Pilotti, Tonet. Angoli 3-7. Recuperi pt 2', st 3'. Spettatori 110 circa.

Noventa di Piave. Esordio in campionato da incorniciare per il Noventa che regola il Borgo Valbelluna con un poker firmato Boem, Bonotto e Daupi. Prova di concretezza per i neroverdi che pur non esprimendo un gioco spumeggiante hanno capitalizzato al massimo quanto creato e rischiato pochissimo dietro.

Classica maglia neroverde per il Noventa, in campo col 3-5-2: davanti a Bavena ci sono Ortolan, Zamuner e Pasini, Del Piero play, esterni Tonetto e Tedone, punte Bonotto e Corò. Divisa rossoblu per il Borgo, schierato con il 4-3-3: terzini De Min e Malacarne, ali Pilotti e Ticli, punta centrale Ibrahim. Alla prima conclusione il Noventa passa: al 6' lancio di Ortolan per Bonotto che aggancia, evita con un dribbling secco Pellicanò e con preciso rasoterra infila Barioli sul palo destro. Nuova palla gol per i neroverdi al 16': cross lungo di Tedone, tocco di testa di Bonotto, palla vagante che viene calciata da Tonetto, respinge in due tempi il portiere. Al 20' invece Bonotto si intrufola su una palla volante tra Barioli e un difensore, il suo tocco non è sufficientemente potente e viene ripresa dal portiere. Due minuti dopo ripartenza del Borgo Valbelluna, Ibrahim serve sulla corsa Pilotti che di prima mette in rete, gol annullatta per il fuorigioco piuttoste evidente dell'ex San Giorgio-Sedico. Il Borgo Vallbelluna manovra maggiormente il pallone ma è il Noventa ad avere le palle gol: al 28' punizione di Bonotto dalla trequarti, irrompe Pasini la cui deviazione da posizione interessante termina però a lato. Al 37' colpo di testa di Onescu su corner, palla nettamente alta.

Al ' rischia grosso Pasini che perde palla dal limite sulla pressione di Ibrahim, il Borgo non ne approfitta, cross di Malacarne e Bavena blocca la possibile battuta di Pilotti. Al 10' lancio lunghissimo dalla difesa per Bonotto, il quale aggancia e tira, Barioli ci mette una pezza e poi Loat spazza in corner. Sul calcio d'angolo seguente Boem, sfruttando la sponda di Pasini, trova il pertugio giusto tra la selva di giocatori del Borgo e mette in rete. Al 12' cross di Malacarne, Onescu da posizione favorevole sul secondo palo conclude però fuori. Il Noventa al 17' va a un passo dal tris, Corò però non inquadra lo specchio da una decina di metri. Al 22' cross di Tedone, tira al volo Corò, salva tutto il subentrato Garbuio. Sul corner seguente si ripete la scena del 10', sponda di Pasini e tap-in di Boem per il 3-0 neroverde. Il Borgo prova a riaprire la partita ma al 38' arriva il poker del Noventa: splendida azione corale dei neroverdi, per ultimo traversone basso di Tedone, dal limite il neo entrato Daupi prende la mira e incrocia il destro alle spalle di Barioli con un colpo da biliardo. Al 45' sinistro di collo pieno di Malacarne dal limite, palla alta non di molto. Dopo 3 minuti di recupero Franzago fischia la fine delle ostilità.