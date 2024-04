La Julia Sagittaria è promossa in Eccellenza

JULIA SAGITTARIA - MONTELLO 6-0

Julia Sagittaria: Biasin, Morassut, Imbrea, Flaborea, Lena, Gerolin, Basso (21' st Sutto), Turchetto (14' st Prampolini), Costa (14' st Ferri), Rocco (10' st Turlan), Facca (28' st Roma). All. Giro.

Montello: Torresan (29' st Trentin), Shala (1' st Regazzo), De Meneghi (26' st Zanin), Poloni, Hammadi, Strippoli, Dal Maso, Panziera, Luna (42' pt Sartori), Gasparetto (20' pt Guizzo), Marinello. All. Graziano.

Reti: pt 19' e 30' Rocco, 34' Turchetto, 36' Facca; st 5' Costa, 31' Roma.

Arbitro: Brisotto di Conegliano (assistenti Rizzo e Conte di Treviso).

Note: ammoniti Graziano, Flaborea. Espulso Hammadi al 18' del pt per interruzione di chiara occasione da rete. Angoli 5-1. Recuperi pt 2'. Spettatori 500 circa.

Concordia Sagittaria. La Julia Sagittaria è in Eccellenza: i nerazzurri battono con un tennistico 6-0 il malcapitato Montello e festeggiano la vittoria del campionato con tre turni di anticipo. Tutto facile per i concordiesi su un avversario ridotto in 10 per 3/4 di partita: nel nutrito tabellino ci sono la doppietta di Rocco e le singole realizzazioni di Turchetto, Facca, Costa e Roma. La Julia festeggia così un campionato che, dopo un'iniziale lotta con le bellunesi Alpago e Borgo Valbelluna, ha alla lunga dominato disputando un torneo praticamente perfetto da dicembre in poi e lasciando solo le briciole agli avversari.

Classica maglia nerazzurra per la Julia, schierata da mister Giro con il solito 4-3-3: out per squalifica capitan Sartori e Fiorin per infortunio, viene per il resto confermata la squadra di domenica scorsa: i due assenti sono sostituiti da Lena e Rocco. Al 10' la Julia Sagittaria va vicinissima al vantaggio con un gran botta di destro di Morassut che si stampa sul palo, quasi all'incrocio. La partita può cambiare al 18': lancio per Costa che va via in velocità a Hammadi, il quale lo trattiene al momento del tiro: è cartellino rosso per il difensore del Montello. Corre subito ai ripari mister Graziano che fa entrare Guizzo, un difensore, al posto di Gasparetto, un attaccante. Il successivo calcio di punizione viene batutto da Rocco, il quale con un destro rasoterra infila Torresan alla sua sinistra: piazzata molto male la barriera dai montelliani e furbo il giocatore della Julia a calciare sul buco. Al. 23' si vede il Montello con un gran tiro di Poloni, Biasin alza sopra la traversa. Sul corner seguente riparte in contropiede Costa che riesce ad arrivare anche al tiro: la sfera però termina sul fondo. I nerazzurri alla mezzora raddoppianao: il Montello perde palla sulla trequarti, Costa allarga per Rocco che ha tutto il tempo di prendere la mira e calciare un gran sinistro che si insacca dopo aver colpito la parte bassa della traversa. La Julia al 34' comincia a entrare in clima festeggiamenti dopo la terza rete: triangolo tra Costa e Turchetto con quest'ultimo che da dentro l'area trafigge Torresan a mezza altezza. Passano due minuti e arriva anche il quarto gol quando Facca deposita in rete un comodo assist di Gerolin.

Non si placa la fame di gol dei padroni di casa che, a inizio secondo tempo, trovano anche il pokerissimo con Costa che, solissimo in area, riceve palla da Imbrea e infila Torresan da due passi. Tre minuti dopo Basso prova l'eurol da 40 metri vedendo il portiere fuori dai pali, la palla esce di pochissimo. Al 18' sponda di Flabore per Facca che di testa deposita in rete: il gol è però annullato per il fuorigioco dell'attaccante nerazzurro. Il secondo tempo trascorre lentamente con la Julia che controlla il risultato senza incidere più di tanto mentre il Montello prova a limitare i danni. Al 31' arriva la sesta rete dei nerazzurri con il neoentrato Roma che di sinistro infila Trentin, entrato da una manciata di secondi. Imbrea invece al 35' sfiora il settimo gol calciando fuori sugli sviluppi di un calcio d'angolo.