Promozione, il Noventa batte 2-1 il Longaronealpina e chiude al sesto posto

NOVENTA - LONGARONEALPINA 2-1

Noventa (3-5-2): Kociaj, Verona (12' st Fabris), Nichele, Lucchetta, Pasini, Rosani, Salviato (27' st Aliprandi), Daupi, Pignata (31' pt Bonotto), Corò (15' st Guerrato), Yoda (25' st Boem). All. Vianello.

LongaroneAlpina: Mezzomo, Garcia Leyba, Bressan, Zavan, Rech (1' st Bez), Waffo, De Marchi (12' st Sitta), Agyapong, De Nardi (1' st Bara), Fremiotti, Santarcieri. All. Garlet.

Reti: pt 11', 37' Corò; st 22' Bressan (r).

Arbitro: Bassetto di Treviso (assistenti Di Marcantanio e Bottacin di Mestre).

Note: ammoniti Nichele, Lucchetta, Pasini, Zavan. Angoli 4-10. Recuperi pt 2'. st 4'. Spettatori 170 circa.

Noventa di Piave. Il Noventa chiude al meglio il campionato, battendo 2-1 il già salvo Longaronealpina con la doppietta di Corò. I neroverdi terminano in questo modo il campionato al sesto posto in classifica.

Classica partita di fine stagione per Noventa e Longaronealpina che scendono in campo con un gran numero di seconde linee, spazio ai calciatori meno utilizzati in campionato e ai giovani. All'11' Noventa in vantaggio: imbucata centrale di Yoda con un colpo di testa per Corò che sfugge alla difesa bellunese e davanti a Mezzomo mette in rete. Risponde il Longaronealpina con un colpo di testa di Zavan alto di poco. Al 29' ci prova Fremiotti, Kocja respinge in qualche modo in corner. Poco dopo Noventa già costretto al primo cambio in quanto si fa male Pignata, entra Bonotto. Al 37' il Noventa trova il raddoppio, ancora Corò si inserisce bene tra le maglie della difesa ospite e in diagonale trova la doppietta personale.

Al 2' angolo di Bressan, Santarcieri sul primo palo devia sul fondo. Al 5' tira Fremiotti, si allunga e para Kociaj, bravissimo poi a respingere la conclusione di Agyapong. Oppoortunità per il Longaronealpina al 21' quando Pasini stende Farha, rigore piuttosto netto. Dal dischetto Bressan spiazza Kociaj e segna il 2-1. I bellunesi credono ora nel pareggio, al 30' botta di Santarcieri, Kociaj mette in corner. Il Noventa può chiudere virtualmente i giochi al 35', la conclusione potente di Boem però termina sul fondo. Al 47' clamorosa parata di Mezzomo che di piede respinge la conclusione a botta sicura di Rosani.