Promozione, la Julia Sagittaria pareggia in Alpago

ALPAGO – JULIA SAGITTARIA 1 - 1

GOL: pt 46′ Flaborea, st 5′ Anselmi (rigore)

ALPAGO: Zanon, Gjoshi, Anselmi, Galli (st 13′ Doriguzzi), Brustolon, Bardin, Cortina (st 36′ Andreata), Piazza, Anzolut (st 21′ Sakajeva), D’Inca (pt 38′ Fremiotti), Spencer. All. Lauria

JULIA SAGITTARIA: Biasin, Imbrea, Laino, Prampolini (st 38′ Ferri), Sartori, Flaborea, Morassut, Turchetto, Turlan, Roma (st 10′ Fiorin), Facca (st 27′ Sutto). All. Giro

ARBITRO: Gallo di Mestre.

NOTE: Espulso Flaborea per doppia ammonizione al 4' del st. Ammoniti: Roma, Piazza, Turchetto, Imbrea.

Buon pareggio della Julia Sagittaria sul campo di una delle rivali più accreditate per il salto di categoria. E’ successo tutto a cavallo dell’intervallo, con il vantaggio concordiese allo scadere del primo tempo firmato da Flaborea con un gran destro dalla distanza. Al rientro in campo, la Julia subisce addirittura due calci di rigore a distanza di un minuto. Biasin compie un primo miracolo al 4′, neutralizzando l’esecuzione di Gjoshi. Nell’azione successiva, invece, Flaborea allarga troppo il braccio facendone le spese anche con il doppio giallo e la conseguente espulsione. Concordiesi, dunque, in inferiorità numerica per tutta la ripresa. Questa volta sul dischetto si presenta Anselmi, il quale spiazza il portiere.