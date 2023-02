Promozione, il Noventa batte 2-1 il Città di Paese

NOVENTA - CITTÀ DI PAESE 2-1

Noventa. Zamberlan, Nichele (1' st Aliprandi), Tonetto, Lucchetta (28' st Daupi), Pasini, Ortolan, Telesi (35' st Bellio), Del Piero, Bonotto (41' st Salviato), Ferrarese (47' st Rosani), Boem. All. Vianello.

Città di Paese: M. Filippetto, Curumi (1' st Arpaia), Toska, Gouba, E. Filippetto (33' st Severin), Drago Ferrante, Pozzebon (1' st Squizzato), Vanin (41' st Zanatta), Zottarel (38' st Citran), Marchesin, Cassaro. All. Cavarzerani.

Reti: pt 7' Cassaro, 9' Bonotto; st 7' Ferrarese

Arbitro: Giampà di Bassano (assistenti Bravo di Portogruaro e Pascucci di Mestre).

Note: ammoniti Cassaro, Lucchetta, Zamberlan, Aliprandi. Angoli 5-4. Recuperi pt 0', st 5'. Spettatori 120 circa.

Noventa di Piave. Torna finalmente al successo il Noventa che al Comunale regola 2-1 in rimonta il Città di Paese: vantaggio trevigiano al 7' con Cassaro, pareggia subito l'ex Bonotto e poi a inizio secondo tempo Ferrarese mette la freccia. Tre punti meritati considerando le due grandi parate di Filippetto e il palo di Lucchetta, i quali ridanno fiducia in vista del rush finale di campionato.

Maglia gialloblu per il Noventa, schierato da mister Vianello con il 4-3-1-2: centrocampo folto con Del Piero basso davanti alla difesa e Boem più avanzato vicino alle due punte Ferrarese e Bonotto, ex. Divisa bianca per il Città di Paese, in campo con il 3-4-1-2: mediani Vanin e Marchesin, trequartista Cassaro dietro Zottarel e Pozzebon. Al 7' tiro da distanza siderale Cassaro, Zamberlan forse ingannato da un rimbalzo viene infilato alla sua destra. Passano due minuti e il Noventa pareggia con Bonotto che ruba palla a Gouba e poi davanti al portiere non sbaglia. Al 14' punizione per il Noventa dai 20 metri leggermente spostata, la conclusione di Ferrarese termina fuori di un niente dando a tutti l'illusione del gol. Al 20' Ferrarese entra in area da sinistra, mette in mezzo un cross basso per l'accorrente Del Piero, ci mette una pezza Filippetto che poi è strepitoso nel respingere il secondo tentativo di Boem. Non succede granché fino alll'ultimo minuto del primo tempo: punizione di Del Piero dalla trequarti, la difesa respinge corto, tira Boem, ancora Filippetto gli nega il gol.

Al 4' tiro dalla distanza di Cassaro, Zamberlan respinge corto e poi anticipa la ribattuta di Arpaia. Un minuto dopo incornata di Gouba sugli sviluppi di un corner e palla fuori di poco. Il Noventa al 7' passa in vantaggio: azione sul centrosinistra dei padroni di casa, Boem serve un assist d'oro a Ferrarese che incrocia rasoterra sul secondo palo e non lascia scampo a Filippetto. Cinque minuti dopo il Noventa va a un passo dal tris con un preciso tiro di Lucchetta che scheggia il palo. Al 18' Boem per Lucchetta che però da ottima posizione calcia sul fondo. Al 25' si rivede il Città di Paese, Cassaro si gira in area ma tira alto. Al 48' Rosani in contropiede può chiudere i conti in contropiede, Filippetto di piede salva il risultato. Gli assalti del Città di Paese non portano a nulla di concreto e il Noventa può esultare.