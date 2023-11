La Julia Sagittaria rifila un poker al Real Martellago e consolida il primo posto in Promozione

JULIA SAGITTARIA - REAL MARTELLAGO 4-1

Julia Sagittaria (4-3-3): Biasin, Lena, Flaborea, Sartori, Morassut (40' st Laino), Gerolin (13' st Sutto), Turchetto (25' st Valerio), Basso, Turlan Pelissier (33' pt Costa), Rocco (19' st Fiorin), Facca. All. Giro.

Real Martellago (4-3-3): Baldan, Vettore (19' st Barison), Dei Rossi, Bonotto, De Bortoli (35' st Giacomin), Carbonetti, Ranieri (14' st Lazzari), G. Vianello (1' st Pettenà), Busato, Zottino (1' st F. Vianello), Tobaldo. All. Tamai.

Reti: pt 7' e 20' Turlan Pelissier (r), 26' Facca; st 33' Facca, 44' F. Vianello.

Note: ammoniti Gerolin, Carbonetti, Sutto. Note: angoli 0-6. Recupero pt 0', st. Spettatori 120 circa.

Concordia Sagittaria. Bella vittoria per la Julia Sagittaria che al Fiorin rifila un netto 4-1 al Real Martellago in una partita che alla vigilia appare abbastanza equilibrata e che invece non ha avuto storia: netto successo dei ragazzi di Tomas Giro che con tre gol in neanche mezz'ora hanno subito chiuso i conti, gestendo praticamente i 2/3 restanti di partita. La Julia resta così al comando della classifica, a +2 sul Borgo Valbelluna.

Divisa celeste e bianca per la Julia, schierata con il solito 4-3-3 da mister Giro: conferma quasi in toto la squadra che ha vinto a Villorba, l'unica novità è Morassut al posto di Imbrea. Sull'esterno sinistro c'è l'ex Turlan Pelissier. Completo gialloblu per il Real Martelllago, disposto da mister Tamai con un modulo speculare: in cabina di regia l'ealtro ex di giornata Carbonetti, mezzali Vianello e Ranieri, davanti il capocannoniere del torneo Tobaldo. Al 6' retropassaggio rischiosissimo di un difensore verso Baldan che non riesce a controllare la sfera, la recupera Rocco e poi travolto dal portiere: rigore netto. Dal dischetto l'ex Turlan insacca a fil di traversa. Al 20' Turchetto ruba palla a Carbonetti, imbuca rapidamente per Turlan, il quale taglia verticalmente la difesa gialloblu, evita il portiere e insacca a porta vuota. La Julia Sagittaria rischia di dilagare: Facca allarga per Turlan sul centro sinistro, palla bassa per il libero Gerolin che va alla conclusione, Baldan salva in uscita. La terza rete è solamente rimandata di qualche minuto: al 26' traversone di Rocco, Facca libero tra i due centrali controlla e scarica in rete in diagonale. Al 33' dopo la doppietta è costretto a uscire per infortunio Turlan, al suo posto Costa. Al 36' corner per il Real Martellago, Biasin va a vuoto in presa alta, nessun giocatore gialloblu riesce però ad approfittarne nella mischia. La Julia, forte del triplo vantaggio, molla un po' la presa e rischia al 45' quando il tiro di Ranieri esce di poco, protestano i gialloblu per una possibile deviazione con il braccio ma per l'arbitro è solo corner. Sull'angolo seguente la sfera arriva a Tobaldo che calcia alto da due passi.

Alla ripresa del gioco il Real si presenta con le novità Pettenà e Filippo Vianello, out Zottino e Gianluca Vianello. Al 4' si rivede la Julia Sagittaria, Sartori incorna di poco sopra la traversa un calcio di punizione battuto sulla trequarti da Gerolin. Il secondo tempo scorre senza scossoni per parecchi minuti: la Julia lascia giocare il Ream Martellago, la cui manovra è tuttavia lenta e si spegne sempre sulla trequarti, non arrivando mai a concludere verso la porta di Biasin. L'unico squillo è un destro maldestro di Barison al 21', parecchio alto. Non succede granché fino a un tiro-cross di Costa al 30' che termina di poco alto. Al 33' i concordiesi sigillano definitivamente la partita: punizione dalla trequarti sinistra del neoentrato Fiorin e colpo di testa vincente di Facca, lasciato colevolmente libero dalla difesa. Scorrono così con largo anticipo i titoli di coda di una partita nei fatti mai in discussione. Al 39' calcio di punizione per il Real battuto corto da Carbonetti, botta di Giacomin, para in due tempi Biasin. Occasione per il quinto gol della Julia al 42' con Fiorin, il quale però si allunga la sfera e viene anticipato da Baldan. Il Real invece accorcia le distanze al 44' quando Vianello approfitta di una leggerezza della difesa di casa per infilare Biasin da distanza ravvicinata. Al 46' azione personale di Costa che va via a due difensori, esplode il sinistro dal limite che piazza all'incrocio, vola Baldan che con la mano di richiamo compie una parata di livello assoluto.