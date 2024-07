Il Venezia perde 3-1 in amichevole con il Genoa

Al Centro Sportivo di Moena, gli arancioneroverdi di mister Di Francesco hanno concluso il loro ritiro affrontando in amichevole i rossoblù di Alberto Gilardino, in una sfida dal sapore di Serie A.



Al 5’ minuto, primo affondo dei padroni di casa con Gudmundsson, che trova spazio centralmente servendo al limite dell’area Messias; il numero 18 del grifone calcia però in modo poco preciso. I padroni di casa continuano a gestire il possesso del pallone e sei minuti dopo trovano il vantaggio. Vogliacco dalla destra fa partire un cross preciso per Ekuban, che con un bel movimento anticipa la difesa ospite e di testa batte Joronen.(1-0) Il primo squillo arancioneroverde arriva al 23’con Sverko. Il 33 recupera un buon pallone dai piedi di Messias e di sinistro calcia centralmente in porta senza impensierire Leali. Gli ospiti dopo lo svantaggio provano a reagire con decisione. La seconda conclusione di Sverko deviata in angolo e il colpo di testa di Idzes al 30’ (palla alta sopra la traversa) ne sono la conferma. Nel finale di primo tempo (42’minuto) i liguri trovano la rete del raddoppio. Ekuban, con un passaggio filtrante, lancia Gudmundsson a tu per tu con Joronen; il talento islandese sposta il pallone sul sinistro e deposita in rete il 2 a 0.

La ripresa inizia su altri ritmi rispetto all’intenso primo tempo, con le squadre che vengono rivoluzionate dai propri allenatori. Il match procede senza particolari acuti fino al 78’ minuto, quando gli arancioneroverdi rompono l’equilibrio, accorciando le distanze grazie al colpo di testa di Ellertsson, servito da Bjarkason.

Poco prima del triplice fischio il giovane attaccante Ekhator capitalizza al meglio l’ultima vera azione del match calciando in rete il pallone del definitivo 3-1.

Il tabellino

GENOA - VENEZIA 3-1

Marcatori: 12’ Ekuban, 42’ Gudmundsson, 78’ Ellertsson, 90’Ekhator

Ammoniti: 13’ Zampano

Genoa: Leali (63’Stolz), Sabelli (46’Zanoli), Bani (63’Fini), Vogliacco (63’Masini), De Winter (72’ Calvani) Martin (46’Matturro), Thorsby (72’Papadopoulos.), Bohinen (63’Ekhator), Messias (63’ Accornero), Gudmundsson (63’ Marcandalli), Ekuban (46’Frendrup).

A disposizione: Stolz, Sommariva, Masini, Frendrup, Ekhator, Venturino, Accornero, Pittino, Marcandalli, Zanoli, Calvani, Matturro, Fini, Papadopoulos.

Allenatore: Alberto Gilardino

Venezia FC : Joronen (72’Grandi), Sverko (46’Altare), Svoboda (), Idzes (), Zampano (87’Peixoto), Candela (46’Crnigoj), Lella (46’Ellertsson), Doumbia (63’ Andersen), Bjarkason (87’El Haddad), Oristanio ( 46’Pierini), Pohjanpalo (46’Gytkjaer)

A disposizione: Grandi, Moino, Gytkjaer, Pierini, Altare, Crnigoj, Andersen, Baudouin, Rioda, Peixoto, Da Pozzo, Ascione, El Haddad, Ellertsson.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Aureliano

Primo Assistente: Rossil

Secondo Assistente: Ceolin

Mister Di Francesco: “Nel primo tempo non abbiamo approcciato al meglio la gara, a differenza del Genoa che ha messo in campo maggior brillantezza, creandoci delle difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico e la squadra ha fatto meglio. Volevamo fare una gara diversa, ma queste partite ai ragazzi fanno bene perché gli aiutano a prendere consapevolezza della categoria. Per affrontare al meglio le sfide di campionato dovremmo essere sicuramente più pronti fisicamente e ordinati in campo. La partita di oggi ha un’importanza relativa, perché i ragazzi hanno svolto in questi giorni carichi di lavoro importanti, che possono essere differenti tra una squadra e l’altra. L’importante sarà arrivare pronti per l’inizio del campionato”.

Bjarki Bjarkason: “Nel primo tempo siamo stati un po’ troppo leggeri a differenza del Genoa che ha iniziato molto bene e ci hanno messo in difficoltà. Nel secondo tempo, invece, abbiamo trovato il giusto assetto che ci ha portato alla rete del 2-1. Sono davvero contento del ritiro svolto a Falcade dove abbiamo lavorato tanto, seguendo le indicazioni del mister che vuole un gioco propositivo e senza paura. Stiamo migliorando giorno dopo giorno”.