Promozione E, il punto sulle tre veneziane

La 15^ giornata del campionato ha visto il pareggio per 3-3 tra Noventa e Julia Sagittaria. Al Comunale è stato un match decisamente emozionante, con i padroni di casa avanti ben tre volte e i nerazzurri sempre bravi a riprenderli. Vantaggio al 22' con un tiro-cross di Ferrarese che sbatte sul palo, carambola sul portiere e si insacca. Primo pareggio della Julia al 30' con una zampata di Ndiye al 30' sugli sviluppi di una punizione. Il Noventa rimette la testa avanti a fine primo con Bonotto che sfrutta una dormita della difesa avversaria ma viene ripreso dal tap-in di Lena al 3' della ripresa. Al 12' Pasini con una prodezza rimette avanti i locali che però vengono ripresi al 19' da un tiro di Pavan.

Perde invece il Fossalta che cade nello scontro salvezza con il Ponzano a cui basta il gol lampo di Fogliano. Per il resto gli arancioni hanno concluso parecchie volte dalle parti del portiere avversario Baù che si è sempre rilevato un baluardo insuperabile. Il neo per il Fossalta è soprattutto di non aver approfittato del quarto d'ora finale in superiorità numerica dopo l'espulsione di Mason del Ponzano al 37'.