Sabato Venezia-Ternana: la presentazione del match

La Giornata 22 di Serie B è alle porte e il Venezia si appresta ad affrontare la Ternana allo stadio Pier Luigi Penzo sabato alle ore 14:00.



I precedentiIn generale, Venezia e Ternana si sono affrontate 15 volte in Serie B: i veneti hanno vinto il doppio delle sfide rispetto agli umbri (otto a quattro), mentre i pareggi sono stati solo tre – tra le squadre affrontate almeno 15 volte nel campionato cadetto, solo contro la Pistoiese (61%) gli arancioneroverdi vantano una percentuale di successi superiori che contro i rossoverdi (53%).



Statistiche e curiosità

Il Venezia ha perso solo una delle sette sfide casalinghe contro la Ternana in Serie B (4V, 2N) e, dopo aver vinto i due confronti interni più recenti con gli umbri, potrebbe mettere in fila tre successi consecutivi casalinghi contro questa avversaria per la prima volta nel campionato cadetto. Nelle ultime sei giornate di campionato il Venezia ha registrato appena un successo, due pareggi e tre sconfitte: tante sconfitte quante per gli arancioneroverdi nelle precedenti 21 partite di Serie B (14V, 4N, 3P). Solo il Como (21) ha tentato più conclusioni in contropiede rispetto alla Ternana (20) in questa Serie B; inoltre, solo lo Spezia (36) ha effettuato più tiri dei rossoverdi (33) a seguito di un recupero offensivo nel campionato cadetto in corso. La prima marcatura multipla di Joel Pohjanpalo in Serie B è arrivata proprio contro la Ternana al Penzo (doppietta decisiva nel successo per 2-1 degli arancioneroverdi, il 3 dicembre 2022); in generale, contro i rossoverdi l’attaccante finlandese ha realizzato tre reti nel torneo cadetto e solo contro il Modena (quattro) ha segnato di più nella competizione. La seconda delle due doppiette di Andrea Favilli in Serie B è arrivata proprio contro il Venezia, il 14 ottobre 2017 con la maglia dell’Ascoli (pareggio per 3-3 al Cino e Lillo del Duca) – gli arancioneroverdi potrebbero diventare la prima formazione contro cui il classe ’97 realizza almeno tre reti nel torneo.





Paolo Vanoli e Roberto Breda si affronteranno sabato per la seconda volta in carriera dopo il precedente del girone d’andata terminato con la vittoria per 0-1 del Venezia. Il tecnico arancioneroverde ha incontrato già 3 volte le Fere in carriera conquistando 3 vittorie. Per Roberto Breda sarà il settimo confronto con i lagunari, contro i quali in sei precedenti ha raccolto 4 punti. Nelle ultime partite di campionato, il Venezia ha utilizzato principalmente il 4-3-3. La formazione umbra ha optato per il 3-4-1-2 e per il 3-5-2 nelle ultime tre sfide contro Pisa, Bari e Cittadella nelle quali ha raccolto quattro punti.