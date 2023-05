Il Venezia si prepara per i playoff: la presentazione della partita di Cagliari

Il turno preliminare dei playoff di Serie B 2022/23 vedrà il Venezia impegnato in trasferta contro il Cagliari di Claudio Ranieri, che ha concluso la regular season al quinto posto in classifica. L’appuntamento è all’Unipol Domus, sabato 27 maggio alle ore 20:30.



I precedenti



Cagliari e Venezia si sfideranno per la prima volta in una partita di post-season in Serie B. Nella stagione regolare contano 24 precedenti, con un bilancio in totale equilibrio: otto vittorie per parte e otto pareggi. In questa regular season, il Cagliari non ha mai battuto il Venezia (1N, 1P), con un punteggio aggregato a sfavore di 4-1; era dalla stagione 1997/98 (2N) che i sardi non vincevano alcuna gara tra andata e ritorno contro i lagunari in Serie B. Nella trasferta cagliaritana del girone di andata del campionato, i lagunari hanno prevalso per 4-1, con i goal di Joel Pohjanpalo e Ridgeciano Haps e la splendida doppietta di Denis Cheryshev. Nel girone di ritorno, la sfida al Penzo si è conclusa a reti inviolate.



Statistiche e curiosità

Il Venezia ha vinto solo due delle 12 trasferte contro il Cagliari in Serie B (3N, 7P), incluso il successo arrivato in questa stagione; in quell’occasione, entrambe le squadre avevano una differente guida tecnica – i sardi erano guidati da Liverani e i lagunari da Javorcic. Considerando le ultime sei giornate della stagione regolare, Cagliari e Venezia hanno raccolto lo stesso bottino di punti: 13, meno solo del Frosinone (14); in questo periodo, inoltre, i lagunari hanno avuto il miglior attacco (17 gol), ma i sardi hanno avuto la miglior difesa assieme al Südtirol (quattro reti subite). Per la terza volta il Venezia parteciperà ai play-off in Serie B: dopo essere stato eliminato in semifinale dal Palermo nel 2017/18, ha ottenuto la promozione in Serie A nel 2020/21, quando chiuse la stagione regolare al 5° posto – in quell’occasione, superò il turno preliminare battendo il Chievo per 3-2. Prima di questa stagione, il Cagliari ha affrontato degli impegni post-season in Serie B solo in due occasioni: nel 1953/54, perdendo lo spareggio promozione con la Pro Patria, e nel 1976/77, mancando l’accesso alla Serie A nel triangolare per la promozione con Atalanta e Pescara.



Moduli e allenatori

Paolo Vanoli e Claudio Ranieri si sono incontrati nella loro carriera da allenatori solo nel girone di ritorno, non essendo presenti sulle rispettive panchine all’andata. Arrivato a Cagliari in sostituzione di Fabio Liverani, Claudio Ranieri vanta una lunga storia con la formazione sarda: approdato come allenatore dei rossoblu nel 1988, firma un successo in Coppa Italia Serie C e una doppia promozione, dalla Serie C alla Serie A. Dal suo arrivo in Sardegna, mister Ranieri ha disputato 19 partite, perdendone solo due (nove vittorie e otto pareggi) per una media di 1.84 punti per match. Numeri simili per Paolo Vanoli, la cui media punti si assesta sull’1.54. Dopo aver testato il 5-3-2 contro Perugia e Palermo, Claudio Ranieri ha optato per il 4-3-1-2 nell’ultimo turno. Nessuna novità per mister Vanoli, che ha ormai rodato il 3-5-2.





Questa sarà la sfida tra i due giocatori che hanno partecipato a più gol in questa Serie B: Joel Pohjanpalo (26, 19 gol e sette assist) e Gianluca Lapadula (25, 21 reti e quattro passaggi vincenti). Gianluca Lapadula è stato il miglior marcatore della stagione regolare con 21 gol segnati, di cui ben 11 dall’inizio di marzo: nel periodo solo Alexandre Lacazette (12) ha fatto meglio dell’attaccante del Cagliari nei top-5 campionati europei e rispettive seconde divisioni. Joel Pohjanpalo ha preso parte ad almeno un gol in ciascuna delle sue ultime sei presenze in Serie B, con ben otto reti e un assist in questo periodo; l’attaccante del Venezia, inoltre, è andato a segno in ciascuna delle ultime tre trasferte disputate, la sua striscia realizzativa fuori casa più lunga