Serie D, il Portogruaro ha iniziato a sudare

Fine delle vacanze per il Portogruaro: i granata oggi pomeriggio alle 16.30 si sono ritrovati al Comunale per il primo allenamento stagionale agli ordine di mister Massimiliano De Mozzi. La squadra com'è noto non è ancora stata ufficialmente ripescata in Serie D ma a questo punto ormai non ci sono più dubbi sulla permanenza del Porto in quarta serie dopo lo spareggio pareggiato a Torviscosa che aveva sancito la temporanea retrocessione.

La società del presidente Andrea Bertolini ha dato decisamente un colpo di spugna, richiamando in primis il direttore sportivo Emanuele Nonis dopo un anno e mezzo e aprendo un nuovo ciclo con una squadra completamente rinnovata.

Sono solamente due infatti i superstiti dell'anno scorso, ovvero il centrocampista Andrea Zanin e l'attaccante Davide Costa, l'unico giocatore rimasto della squadra che vinse la Promozione nel 2019. Esclusi alcuni ragazzi promossi dalla Juniores sono tutti nuovi i componenti della rosa che conta 27 elementi in totale per un'età media appena superiore ai 20 anni. A fare da chioccia ci penserà l'italobrasiliano Lucas Finazzi, centrocampista dai piedi con tanti anni di esperienza in Serie C e B. Oggi a Gruaro nel gruppo erano presenti alcuni non ancora presentati ufficialmente: Riccardo Pettinà, difensore classe '99 con oltre 100 presenze in D (Montebelluna, Arzignano, Levico e Dolomiti), Tommaso Aggio, difensore del 2006 dal Pordenone, Tommaso Damo, centrocampista classe 2004 dalla Liventina, infine l'attaccante Davide Villa (2002), l'anno scorso 3 gol tra Carpi e Derthona.

Il compito di amalgare questo nuovo gruppo spetterà a Massimiliano De Mozzi, tecnico di una certa esperienza in quarta serie con Abano, Clodiense, Sandonà ed Este.

LA ROSA DEL PORTOGRUARO

Portieri: Leonardo Battaiotto (2005), Federico Sfriso (2005), Andrea Varischetti (2006).

Difensori: Tommaso Aggio (2006), Giacomo Boccafoglia, Davide Chiandussi, Giacomo Ferrazzo, Niccolò Peschiutta (2004), Riccardo Pettinà, Niccolò Samotti, Riccardo Speltri (2005), Cristian Venier (2005).

Centrocampisti: Tommaso Damo (2004), Lucas Finazzi, Mattia Manente, Giovanni Morsanuto (2005), Nicholas Ostan (2004), Mattia Poletto, Gianluca Stefani (2003), Andrea Zanin, Matteo Zupperdoni.

Attaccanti: Davide Costa, Vinicius Minzon Dos Santos (2005), Tommaso Sambo (2004), Andrea Rossi (2005), Kevin Rossi, Davide Villa.