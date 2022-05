Basket Mestre: addio a Ferraboschi

La società Basket Mestre comunica di aver sollevato coach Andrea Ferraboschi dall'incarico di guida tecnica della prima squadra in relazione al rapporto di collaborazione in essere. La società fa sapere inoltre di non prolungare la collaborazione con Gabriele Longo che nella stagione appena conclusa ha svolto il ruolo di viceallenatore.

La nota

Ad entrambi il Basket Mestre augura le migliori fortune sportive e personali per il loro futuro, ringraziandoli per la professionalità e passione dimostrate nello svolgimento del loro incarico.