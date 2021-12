Battistini liberato dal Mestre

Girone C

Serie D Girone C

L'Associazione Calcio Mestre comunica di aver liberato l'attaccante Luca Battistini. La Società ringrazia Luca per il suo apporto e il suo impegno in queste ultime due stagioni, augurandogli un futuro pieno di soddisfazioni per la sua carriera sportiva e il suo percorso personale.

Arrivo ad Este

Il rumor è stato confermato dalla stessa società che ha annunciato l'arrivo dell'attaccante che si è subito presentato. "Sono molto soddisfatto del mio approdo ad Este, ringrazio il mister e la società che mi hanno voluto qui fortemente per dare il mio contributo in una bella piazza che mi trasmette grandi stimoli"

La delusione dei tifosi

Grande dispiacere da parte dei tifosi arancioneri per l'addio di Battistini, autore anche di tre reti in questa stagione con l'AC Mestre. Delusione dovuta anche al fatto che la società lo aveva aspettato più di un anno dopo un brutto infortunio e perchè adesso l'attacco della squadra di Zecchin potrà puntare sul solo Sottovia che, a differenza di quanto pensavano molti, resterà a Mestre.