Tra papere e legni il Venezia contro il Benevento porta a casa i tre punti

Contro il Benevento il Venezia riesce a portare a casa tre punti importanti concludendo il match con il risultato di 1-2.

La partita

Pronti via: al terzo minuto il Venezia è già in vantaggio: Pierini su punizione riesce a mettere in gol grazie ad una papera del portiere avversario. Il Venezia insiste, in avanti, il Benevento non riesce a uscire. Gli arancioneroverdi hanno presto un'altra occasione con Ellertsson che però si conclude in un nulla di fatto. La gara rallenta e i giallorossi si fanno vivi: al 43' il palo salva il Venezia sulla conclusione di Pettinari, poi, al 49', Tello sottoporta devia un colpo di testa e pareggia. Nella ripresa il Venezia riesce poi a trovare la soluzione vincente al 70': è bravo Pohjanpalo a insaccare . Il Benevento esce nel finale: ma il forcing non riesce a impensierire i veneti che prima del triplice fischio finale restano anche con l'uomo in più: è Viviani, per gioco scorretto, a essere espulso per il Benevento.

Le interviste

Nel post partita mister Paolo Vanoli commenta: «Eravamo ben consapevoli dell’importanza di questo risultato per entrambe le squadre in campo, ma ci ho sempre creduto. La difficoltà principale da gestire, oggi, poteva essere l’innesto dei nuovi arrivati, a cui però devo fare i complimenti per lo spirito e per la preparazione con cui sono scesi in campo. Ne abbiamo guadagnato in determinazione. Alcune cose potevamo essere gestite in maniera migliore da parte nostra, soprattutto in fase di palleggio, ma è stato finalmente il modo di giocare che mi aspettavo da questi ragazzi fin dall’inizio. Continuiamo ad avere difficoltà nel gestire i momenti negativi della partita, e serve più personalità per correggere questa lacuna e per approfittare, viceversa, delle situazioni di vantaggio, anche psicologico. Dobbiamo rimanere lucidi e tenere la testa ben salda sulle spalle, perché questo campionato è ancora lungo e duro».