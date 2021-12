Bentornato Brentan

Girone C

Serie D Girone C

Graditissimo ritorno in arancionero quello di questo pomeriggio, dove si è rivisto al Baracca - dopo aver svolto le pratiche di tesseramento - Gabriele Brentan che in estate era passato al Delta Porto Tolle.

Brentan

Il "Brenta", classe '98, laterale difensivo con propensione a salire sulla fascia di competenza, ha scelto la maglia n.5 ed è fin da subito a disposizione di mister Zecchin che potrebbe già schierarlo in campo mercoledì in occasione della trasferta in terra veronese che vedrà gli orange opposti al Caldiero Terme.

Il bentornato del Mestre

Bentornato Gabriele!