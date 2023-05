Bertinato rinnova: con il Venezia fino al 2024

Dopo la chiusura del campionato è tempo di gettare le basi per la prossima stagione. In questi giorni si stanno già muovendo le prime pedine: è di queste ore, infatti, la notizia che il Venezia ha comunicato di aver esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto del portiere Bruno Bertinato, da oggi legato al club fino al 30 giugno 2024.



Bertinato, classe 1998, è arrivato al Venezia nel gennaio 2019. Nella stagione di Serie B appena conclusa, ha registrato tre presenze, contribuendo alla vittoria in casa del Venezia contro la Ternana grazie a un’eccellente prestazione che gli è valsa il titolo di MVP della Giornata 15 del campionato 2022/23. A livello internazionale, Bertinato vanta due presenze con la selezione brasiliana Under 17.