Bibione, Jesolo e Fossalta Piave protagoniste nel mercato di Prima Categoria

Bibione, Jesolo e Fossalta Piave protagoniste sul mercato con diversi arrivi ufficializzati nelle ultime ore.

I biancocelesti continuano nel rifacimento della rosa e rinnovano il centrocampo con tre acquisti: arrivano l'ex Noventa e San Stino Mamady Trawalli (1998), Federico Neri (1999) dal Rivolto e il giovane del 2005 Alessio Zanon dal Brian Lignano. Salgono cosi a 9 gli arrivi per i litoranei.

Lo Jesolo invece prova a smaltire la delusione per il mancato ripescaggio con gli arrivi del centrocampista Antonio Ongaretto (2003) dal Cavallino, un ritorno per lui dopo le giovanili in nerazzurro, e dell'attaccante Nicola Salviato dal Noventa. Classe 2001, l'anno scorso Salviato ha segnato 4 gol in 16 presenze con i neroverdi.

Infine prime novità da Fossalta: per il neo mister Alessandro Femio arrivano il difensore classe 2003 Pietro Ballarin dal Caorle-La Salute e il centrocampista Alessio Barzi (2006) dalle giovanili del Pordenone.