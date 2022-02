Bocalon saluta gli arancioneroverdi: il 32enne veneziano vestirà la maglia del Trento

E alla fine Riccardo Bocalon lascia la sua città. Il trentaduenne veneziano, soprannominato Il Doge dai tifosi arancioneroverdi, che vanta 112 presenze e 34 reti in due distinti periodi di militanza con il club, in Serie B e in Serie C, sarà trasferito al Trento.

Carriera

Una storia d'amore quella con il club arancioneroverde già finita nel corso di quest'anno dove il giocatore è rimasto a guardare la marcia dei suoi compagni. Solo nella scorsa stagione, Bocalon ha registrato 30 presenze e tre gol, inclusi i playoff. Fra queste reti, è suo il goal del pareggio con il Cittadella al 94esimo minuto della finale dei playoff, goal che ha fruttato al Venezia il ritorno in Serie A dopo 19 anni e che si è dimostrato la degna conclusione di uno splendido percorso con la squadra della sua città natia.