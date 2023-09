Brescia-Venezia 0-0, il commento di mister Vanoli e di Joronen

Al termine della sfida tra Brescia e Venezia, valevole per la Giornata 6 del campionato di Serie BKT 2023/24, conclusasi con il risultato di 0-0, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli e il portiere Jesse Joronen hanno così analizzato il match.



Paolo Vanoli: “E’ stata la partita che mi aspettavo, loro sono diventati più squadra rispetto alla scorsa stagione, non hanno ancora preso gol quest’anno e bisogna fargli i complimenti. Quando non sei abituato a giocare col silenzio c’è il rischio che sembri un’amichevole, ma i miei ragazzi sono stati bravi. Abbiamo sbagliato le scelte sul finire delle nostre azioni offensive ma sono stati molto bravi i nostri avversari difensivamente. Inizialmente siamo stati un po’ lenti nella pressione, il caldo ha inciso un po’ sotto questo aspetto secondo me. Ai miei ragazzi, che sono giovani, devo far capire qual è la strada per crescere nelle prestazioni individuali e quindi anche di squadra. La Serie B è un campionato pericoloso, bisogna affrontare ogni partita a sé e la continuità è l’aspetto importante. Cremonese, Spezia, Palermo sono squadre con una rosa costruita per vincere, senza dimenticare Pisa o Sampdoria. Devo fare i complimenti all’arbitro, ha gestito bene la partita con personalità.“



Jesse Joronen: “Affrontiamo gara dopo gara con disciplina e determinazione, dando il massimo sul campo. Sicuramente il fatto di cominciare la stagione con Mister Vanoli è simbolo di continuità con la scorsa stagione e ci permette di portare avanti un lavoro iniziato l'anno passato. I risultati arrivano se lavoriamo di squadra, non è mai solo un giocatore che fa la differenza. Martedì ci sarà un’altra partita difficile contro una squadra forte ma ritroveremo i nostri tifosi al Penzo che ci daranno la giusta energia.”