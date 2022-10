Pali e una prodezza di Crngoj: Il Venezia pareggia a Brescia

Il Venezia riesce a raccogliere un punto dalla trasferta a Brescia dopo una partita combattuta.

La partita

Nel primo tempo i lagunari iniziano con ottimo piglio: Zampano ci prova dalla distanza, senza fortuna. Pohjanpalo sfiora uno dei legni. Alla mezz'ora il Brescia esce allo scoperto e va in vantaggio: Ndoj riesce a liberarsi e insacca alle spalle di Joronen. Il Venezia prova a rispondere ma il primo tempo si chiude con un nulla di fatto. Nella ripresa il Venezia va vicinissimo al vantaggio: al 50' Zampano serve Pohjanpalo che di testa colpisce l'incrocio dei pali. Jallow risponde con un tiro da lontano. La partita entra nel vivo: da un parte e dall'altra le due squadre ci provano con occasioni importanti, anche Joronen si oppone in un paio di tentativi miracolosamente. Nel finale, però, è Crngoj a pescare il jolly: dopo un coast to coast riesce a indovinare un tiro preciso che si stampa alle spalle del portiere. E' l'1-1. Il Venezia riesce a portare a casa un punto prezioso da una trasferta insidiosa.