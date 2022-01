Buone notizie in casa Mestre

Girone C

Serie D Girone C

Toccando ferro, l'emergenza pandemia in casa Mestre sembra allentarsi. Dei sei casi di positività registrati nei giorni scorsi, tre si sono negativizzati, certificati dalla visita medica specialistica. Altri due atleti dovrebbero negativizzarsi e tornare disponibili nelle prossime ore.

La ripresa

Gli allenamenti sono quindi ripresi e si stanno svolgendo regolarmente, in attesa della ripresa del campionato prevista per il 23 gennaio, quando allo stadio Baracca arriverà il Dolomiti Bellunesi in occasione della 17^ giornata di campionato, ultima del girone d'andata.