Buone notizie in casa Venezia: Dennis Johnsen rinnova il contratto fino al 2025

In questa prima parte di campionato si è rivelato una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Paolo Zanetti. Il Venezia ha annunciato il prolungamento del contratto con l'ala della nazionale norvegese Dennis Johnsen fino al 30 giugno 2025.

Carriera

Johnsen, 23 anni, è arrivato a parametro zero nell'agosto 2020 dopo aver trascorso le tre stagioni precedenti all'Ajax, dove ha collezionato cinque presenze in prima squadra e 41 presenze nell'Under 21, oltre ad aver indossato in prestito le maglie dei club di Eredivisie Heerenveen e PEC Zwolle. Nel corso della stagione 2020/21 Johnsen ha collezionato 39 presenze con 7 gol e 5 assist tra Coppa Italia, Regular Season e Playoff di Serie B, contribuendo in maniera importante al ritorno del Venezia in Serie A dopo 19 anni. In questa stagione, Johnsen ha disputato da titolare tutte le partite di Campionato e di Coppa Italia, che gli sono valse la convocazione con la nazionale della Norvegia, con la quale ha esordito nel match di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2022 contro il Montenegro nella vittoria per 2-0.

Infortuni

Per quanto riguarda le condizioni fisiche del giocatore, l’esplorazione chirurgica della ferita retromalleolare peroneale destra, eseguita presso il Policlinico San Marco di Mestre dal Dott. Andrea Postorino, in presenza del medico sociale Dott. Filippo Vittadini, non ha evidenziato alcuna lesione tendinea. I tempi di recupero sono stimati in circa 3 settimane.