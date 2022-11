Serie C femminile, Vinicio Bisioli è il nuovo allenatore del Portogruaro

Serie C femminile

Serie C femminile Girone B

Fumata bianca in casa Portogruaro: il nuovo tecnico delle rosa-granata è Vinicio Bisioli, ex portiere e l'anno scorso all'Abano in Eccellenza maschile. Sostituisce Giancarlo Maggio, dimessosi la scorsa settimana.

Di seguito il comunicato della società: "Classe 1960 di San Michele al Tagliamento, Vinicio Bisioli ha alle spalle un curriculum di alto livello, sia da giocatore che da allenatore. Da portiere ha militato per circa un ventennio nei professionisti: Triestina, Atalanta, Padova, Teramo, Trento, Bassano, San Donà di Piave, Portogruaro e Mestre. Appesi i guantoni al chiodo, nel ’99 frequenta il corso di Coverciano e consegue il patentino di allenatore professionista. Lavora per molti anni nello staff di Gianni De Biasi, con il quale sviluppa uno stretto legame personale, sulla panchina di Modena, Brescia, Torino, Udinese e degli spagnoli del Levante, fino alla Nazionale Albanese. Da primo allenatore le esperienze con Abano Terme (con cui conquista uno storico terzo posto nel campionato di serie D 2013/2014), Sacilese, Tamai e Carenipievigina".