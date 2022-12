Serie C femminile, larghe vittorie per Venezia e Venezia 1985 nell'ultimo turno di campionato

Si è giocato tra sabato e domenica il turno del campionato di Serie C femminile. Nell'anticipo del sabato il Portogruaro al Mecchia è stato sconfitto 1-0 dal Vicenza nonostante una discreta prova delle ragazze di Bisioli. Le rosagranata tengono infatti abbastanza bene il campo di fronte alle quotate biancorosse. La rete decisiva è stata messa a segno da Sule alla mezzora del primo tempo, la stessa giocatrice del Vicenza e la compagna Missiaggia colpiscono anche due legni. Il Vicenza vince con merito, il Porto comunque non demerita.

Negli incontri domenicali facili vittorie per Venezia e Venezia 1985. Le prime passeggiano sul campo del Villorba, battuto con un largo 8-0. Protagonista assoluta Cacciamali con tre reti, due per Govetto, una a testa pewr Sclavo, Mantoani e Zuanti. Tutto fin troppo semplice per le ragazze di mister Marino. A Marcon invece il Venezia 1985 ha calato la cinquina sulle fiorentine del CS Lebowski in quella che alla vigilia considerati i sei punti di differenza si presentava come una partita abbastanza equilibrata. Non è stato così perchè in un match a senso unico le oronere sono andate a segno con la doppietta di Longato e i sigilli di Malvestio, Tosatto e capitan Centasso.

Il campionato per il 2022 ha detto tutto e riprenderà a gennaio. L'anno solare non è ancora finito in quanto domenica prossima ci sarà la Coppa Italia.