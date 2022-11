Serie C femminile, il punto: vince il Venezia, pareggio del Venezia 1985, crolla il Portogruaro

Serie C femminile

Serie C femminile Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Venezia FC Femminile

Tre risultati diverse per le altrettante formazioni veneziane impegnate nel girone B di Serie C femminile.

Nell'undicesimo turno sorride il Venezia che vince con un tennistico 6-0 sul campo della Sambenedettese. Match a senso unico per le arancioneroverdi che vanno a segno con Mantoani (doppietta), D'Avino, Bonnin e Govetto.

A Marcon finisce invece 1-1 il derby veneto tra Venezia 1985 e Vicenza: ragazze di casa avanti con Tosatto che insacca nonostante un tentativo disperato delle biancorosse. A metà ripresa sugli sviluppi di un corner il pareggio di di Basso.

Brutta sconfitta casalinga per il Portogruaro che al Mecchia perde 5-0 con la capolista Bologna. Niente da fare per le rosa-granata che in settimana avevano registrato le dimissioni del tecnico Giancarlo Maggio ed erano ancora senza la nuova guida.

In classifica il Venezia sale al quarto posto, Venezia 1985 ottavo e Portogruaro tredicesimo in piena zona retrocessione.