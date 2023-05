Si avvicina la sfida da dentro o fuori contro il Cagliari, Vanoli: «Dobbiamo essere lucidi e preparati»

Tutto pronto per l'importante gara playoff contro il Cagliari. La trasferta sarda sarà da dentro o fuori: il Venezia arriva alla sfida con l'entusiasmo dell'outsider che è riuscita nel miracolo e con la garanzia Pohjanpalo, un bomber da 19 reti stagionali, che dovrà confrontarsi con l'altro cannoniere: Lapadula.

Il tecnico arancioneroverde ha analizzato l’avversario e il momento della squadra: «Quella di domani sarà una partita totalmente diversa da quelle affrontate fino ad ora, per molte ragioni. Dal nostro ultimo incontro in campo, nelle due squadre ci sono stati tanti cambiamenti, a partire dagli infortunati in entrambi gli schieramenti. Questa sarà la partita che definirà la squadra e la stagione, pensando non ai soli 90 minuti, ma alla possibilità di doverne giocare 120. Dobbiamo essere lucidi e preparati, in campo e in panchina, perché incontriamo una squadra preparatissima, con pochi punti deboli. Abbiamo lavorato benissimo in questa settimana e veniamo da un’ottima condizione fisica: il sogno lo abbiamo ottenuto, per il momento, adesso abbiamo davanti a noi la battaglia.

Dal canto nostro, siamo consapevoli delle qualità che possiamo mettere in campo facendo uno sforzo in più, soprattutto mentale. A Parma abbiamo perso per un attimo la lucidità, cercando di portare a casa il pareggio, e facendo così abbiamo rimediato una sconfitta. Adesso andiamo avanti, ogni playoff ha la sua storia, e quest’anno il campionato ha mantenuto un livello altissimo, con squadre di calibro notevole sia in zona playoff che, purtroppo, retrocesse. Il Cagliari ha fatto meglio di noi in classifica, dobbiamo mantenere una mentalità vincente, con organizzazione di gioco, determinazione e volontà, come se stessimo giocando una partita a scacchi. I rossoblu saranno spinti dal loro pubblico, il gruppo ha grande entusiasmo, ma tutto questo deve essere uno sprone e un motivo di ulteriore attenzione».

Sono 23 i giocatori convocati, sfida domani alle ore 20.30 alla Unipol Domus. Portieri: Bruno Bertinato, Jesse Joronen, Niki Mäenpää, Filippo Neri. Difensori: Antonio Candela, Andrea Carboni, Petko Hristov, Marco Modolo, Melvyn Rémy, Marin Šverko, Michael Svoboda, Francesco Zampano. Centrocampisti: Magnus Andersen, Gianluca Busio, Mikael Egill Ellertsson, Tommaso Milanese, Tanner Tessmann. Attaccanti: Denis Cheryshev, Riccardo Ciervo, Dennis Johnsen, Andrija Novakovich, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo