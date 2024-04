Calcio giovanile, la delegazione di Venezia vince il 25° torneo Nicolli

La prestigiosa coppa del 25° "Memorial Giuseppe Nicolli" va agli Under 14 della rappresentativa di Venezia. Non accadeva da molti anni. I ragazzi di Tullio Cremaschi, che hanno condotto sempre in testa il torneo, hanno battuto nella finale i pari età della delegazione di Treviso. Decisivo un gol di Giacomo Polo all'inizio del secondo tempo. Un torneo dalla formula spumeggiante, quello organizzato dal Comitato Regionale Veneto e riservato alle selezioni Giovanissimi delle 9 delegazioni provinciali e distrettuali del Veneto, il cui finale è andato in scena allo Stadio Davanzo di Musile di Piave dopo tre giorni intensissimi di gare. Circa 250 le persone coinvolte nella kermesse che ha avuto il suo quartier generale al Villaggio Marzotto di Jesolo.

Gli atleti impegnati sono espressione del settore giovanile delle società non professionistiche del territorio veneto. Per quanto riguarda il team dei vincitori, Benedetto Brandolese, Luca Cimitan e Lorenzo Casarin provengono dal Calvi Noale, Matteo Zannini, Leonardo Agnoletto ed Emmanuel Mazzucato dal Dolo Pianiga, Matteo Prandi dal Fossò, Ratul Prodhan dallo Juventina Marghera, Nicolò Berton, Diop Ramir e David Furlan dal Mestre, Filippo Griffoni e Gabriele Longo dalla Miranese, Stefano Scattolin dal San Marco Stigliano, Andrei Stefan Sirghe e Pietro Calzavara dallo Sporting Scorzé Peseggia, Lorenzo Maritan dall'Union Clodiense, infine Nicolò Vianello, Giacomo Polo e Jacopo Gavagnin dal Venezia Nettuno Lido.

"Venezia è un comitato un po' più piccolo rispetto alle corazzate che negli ultimi anni hanno prevalso - ha commentato il presidente del CRV Bepi Ruzza -. E se anche le delegazioni più piccole riescono a vincere è un buon segno che il livello del gioco si è alzato. E' andato tutto bene, non c'è stato un solo provvedimento disciplinare! Voglio ricordare però che abbiamo deciso di dare il premio Fair Play alla figlia di Bepi Nicolli a cui è dedicato questo torneo. Serenella è sempre presente con le sue figlie e siamo contenti che il suo papà (ex presidente del CRV) venga ricordato così, sui campi e con le persone che lui ha amato tantissimo".