Calcio solidale, Leo-Lions e Nazionale Italiana Non Profit scendono in campo

Solidarietà in campo domani mattina allo stadio comunale di Zelarino per l'incontro amichevole tra le sezioni Leo-Lions e la Nazionale Italiana Non Profit che scenderanno in campo a favore della Lega Italiana Lotta Fibrosi Cistica, l'associazione benefica che oltre 40 anni lavora per migliorare la qualità della vita e delle cure delle persone con fibrosi cistica.

La Leo-Lions è l’associazione giovanile del Lions Club International ed è composta da ragazzi e ragazze di età compresa tra i 12 e i 30 anni che si occupano di volontariato promuovendo attività a servizio della comunità. Per il biennio 2023/2025 il tema della sensibilizzazione è “Take A Breath - Il tempo di un respiro”. L’obiettivo è quello di accendere l’attenzione dell’opinione pubblica sulle problematiche vissute dalle persone affette da fibrosi cistica, attraverso manifestazioni sportive ed eventi divulgativi, in collaborazione con la Lega Italiana Fibrosi Cistica. La Nazionale di Calcio Leo-Lions del Multidistretto 108 ITALY nasce nel 2009 dalla volontà di realizzare un sogno e da una semplicissima considerazione: la convinzione che lo sport abbia la capacità di unire e far condividere valori universali, riuscendo, esso solo, ad avvicinare persone diverse tra loro, renderle complici con una velocità incredibile e creare solidi rapporti umani e legami d’amicizia.La squadra Leo-Lions sarà capitanata dal Presidente di Leo Club Italia, Riccardo Leonesi e con lui scenderanno in campo Michelangelo Papini, Fabio Raschillà, Fabrizio Pozzi, Umberto Arrisio, Elena Cecconi, Giulio Bico, Edoardo Giordano, Alan Vincenzo Vicino, Simone Guidotti, Federico Nasi, Lorenzo Prati, Amedeo Arrisio e Andrea Silba. Commissario Tecnico per l’occasione, il Vice Presidente di Leo Club Italia, Mattia Lattanzi.

La Nazionale Italiana Non Profit è invece composta da volontari, ex calciatori e personaggi noti del mondo del calcio, unitamente ai volontari provenienti da diverse associazioni Non Profit uniti dallo sport per fare del bene. Capitanati da Giuseppe Colucci sono scesi in campo per la Nazionale Italiana Non Profit ex calciatori del calibro di Cristian Abbiati, Jeda, Luca Catacchini, Luca Ceccarelli, Neto, Reginaldo, Roberto Breda, Simone Rizzato, Marco Bernacci cui si aggiungono Carlos Kajan, Daniele Gastaldello, Francesco Parravicini, Domenico Maietta, Francesco Cosenza, Giovanni Califano, Alessandro Bastrini, Stefan Schwoch e Mattia Collauto, vera bandiera del calcio lagunare. Commissario Tecnico per l’occasione sarà Evaristo Beccalossi, indimenticata leggenda dell'Inter degli anni '70 e '80. La Nazionale Italiana Non Profit è da sempre impegnata nella realizzazione di opere e interventi volti al sostegno e alla tutela dei più deboli e bisognosi per promuovere i valori della solidarietà attraverso la condivisione di un’esperienza sportiva con il coinvolgimento di diverse associazioni ma unite dal comune spirito di fare del bene. La Nazionale Italiana Non Profit, porterà in campo 19 Associazioni Non Profit, attraverso la personalizzazione delle magliette che verranno realizzate ad hoc riportando sul petto il logo dell’Associazione Non Profit rappresentata. Main sponsor della Nazionale Italiana Non Profit è l’innovativa piattaforma TrustMeUp che dà voce alle Associazioni Non Profit. Ogni donazione effettuata alla Nazionale Italiana Non Profit attraverso TrustMeUp è sempre ricompensata al 100% in sconti per acquisti. In campo per la Nazionale Non Profit le Associazioni: SOS Villaggi dei Bambini, Plastic Free, OSJ Sovereign Order of St John of Jerusalem, La Banca delle Visite, CSI Lombardia, Oxfam Italia, Rondine, YAC, OPS Cambio di Rotta, SOS Utenti, Un’Azione un Sorriso, Fondazione Città della Speranza, Fondazione Valter Longo, CSDAC Sviluppo Cognitivo, L’Arca di Leonardo, Aicca, City Angels, L’Albero della Vita.

L’evento è patrocinato da: Comune di Venezia - Le Città in Festa, CONI Comitato Regionale Veneto, ADMO Veneto, AIDO Provincia di Venezia, Avis Provinciale di Venezia e Croce Rossa Italiana Comitato di Venezia.