Calendario playoff, il Venezia si prepara per il match contro il Cagliari

La Lega B ha comunicato gli orari ufficiali per il calendario playoff del campionato di Serie B 2022/23.

Il turno preliminare vedrà il Venezia affrontare in trasferta il Cagliari alle 20.30 di sabato 27 maggio, in gara unica. La vincente fra le due formazioni accederà alle semifinali contro il Parma, da disputarsi in andata e ritorno martedì 30 maggio e sabato 3 giugno, alle ore 20.30. La finale playoff è in programma, in andata e ritorno, giovedì 8 giugno e sabato 11 giugno alle 20.30.