Calvi ancora ko

la Calvi parte subito bene ed al primo affondo, al 2' minuto, passa già in vantaggio. De Vido lavora un bel pallone sulla sinistra e serve Stalla che arriva a rimorchio che impatta la sfera che s'insacca. Padroni di casa che ancora sotto choc per la sconfitta del turno precedente che paiono smarrirsi ed al 7' la Calvi getta alle ortiche l'occasione per mettere in cassaforte il match quando in ripartenza veloce, con un tre contro uno, riesce a non sfruttare l'opportunità del raddoppio con Bagarotto che conclude addosso al portiere Corà. E' una Calvi che comunque sembra in grado di controllare la situazione e il Camisano non riesce a farsi più di tanto pericoloso ma al 15' errore di Zane che davanti alla difesa sbaglia il rinvio favorendo l'intercetto degli avanti di casa, la palla arriva a Rej Volpato e l'ex giocatore della Juventus ringrazia ed infila Fornea. Ristabilita la parità la gara rimane in equilibrio con la Calvi che manovra meglio sino alla trequarti ma poi non riesce a pungere. Chia e Peron non trovano pertugi in avanti e De Vido non riesce a far valere le sue doti di velocità. Manca anche Coin infortunatosi in settimana e costretto ad osservare la gara dalla tribuna.

Secondo tempo

Anche nella ripresa la gara mantiene la stessa falsariga del primo tempo con il pallino del gioco in mano alla Calvi e il Camisano che riesce a controllare le sterili offensive noalesi ma a sua volta non riesce mai ad impensierire la retroguardia ospite. L'episodio che sembra cambiare la gara arriva al quarto d'ora quando De Stefani entra duro su Bagarotto, intervento decisamente da censurare. Il noalese ha un gesto di reazione e l'incerto arbitro Benetazzo opta per l'espulsione nei confronti del giocatore veneziano senza prendere provvedimenti per quello vicentino. Pur in inferiorità numerica la Calvi riesce a controllare il gioco e non corre particolari pericoli sino al 41' quando l'arbitro assegna una punizione ai padroni di casa che appare abbastanza generosa. Sullo spiovente sbuca la testa di Anostini e regala il secondo gol al Camisano. Risultato immeritato per la Calvi che al 45' avrebbe anche trovato il gol del pareggio sugli sviluppi di un calcio di punizione la palla spiove in area del Camisano e Corà la respinge di pungo sui piedi di Pizzinato che insacca ma l'arbitro annulla ravvedendo un fallo sul portiere, altra decisione apparsa molto dubbia.