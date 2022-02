Calvi cade a Bassano

Avvio con il Bassano che si fa vedere dalle parti di Milan con un colpo di testa di Fracaro che non impensierisce il portiere noalese. Cerca di prendere in mano le redini del gioco la Calvi che è disposta con il suo 4-3-1-2 ma la regia di Zane non sempre appare puntuale e lo sviluppo del gioco ne risente. In ogni caso all'8 vi è un tiro a fil di palo di Stalla. Al 12' ci prova anche Coin ma la conclusione non ha fortuna. Al 20' nella prima occasione dei padroni di casa vi è il vantaggio favorito da una conclusione di Peotta, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, che beffa Milan con un tiro che passa fra le gambe del portiere della Calvi. La Calvi cerca subito di reagire ed al 24' De Vido spreca una buona occasione con una conclusione che sorvola la traversa. Al 31' ci prova ancora Coin ma anche il suo tiro termina al lato. In chiusura di tempo, al 45' Zane solitamente molto preciso sui calci piazzati stavolta conclude con un tiro sulla barriera e la difesa di casa ribatte l'opportunità.

Secondo tempo

Nella ripresa è sempre la Calvi che manovra nella metà campo dei padroni di casa ed al 5' vi è una conclusione di Coin che viene deviata in angolo. Un minuto dopo proteste vibranti dei giocatori della Calvi per un presunto fallo da rigore che l'arbitro non concede. Coin in area cerca l'impatto di testa con la palla ma viene spostato in modo deciso da un avversario. E mentre la squadra ospite continua a macinare gioco senza riuscire a tradurlo in rete, al 16' arriva il raddoppio del Bassano con una veloce azione di rimessa che Lukanovic trasforma in rete. Sembra quasi archiviata la gara ma al 20' un tiro cross di Stalla, apparentemente innocuo viene valutato male dal portiere Amatori e s'insacca in rete alimentando le speranze di rimonta dei giocatori ospiti. Un minuto più tardi la Calvi rischia anche di subire il terzo quando Peotto si presenta tutto solo in area ma sbaglia la conclusione. La gara diventa convulsa e la Calvi, scampato il pericolo, torna a crederci. Al 25' grande opportunità per de Vido che conclude a botta sicura ma Pellizzer riesce a respingere il tiro. La Calvi meriterebbe il pareggio ed al 42' De Vido tutto solo non riesce a concludere in modo efficace. Svanisce così l'ultima occasione per la squadra veneziana.