Calvi pareggio stretto

Parte forte il Calvi Noale che spinge verso l'area dello Scardovari con veemenza, anche se non crea subito occasioni pericolose. Però al 14' Lucci riceve palla in area, su di lui piomba Fornea che lo atterra, per l'arbitro è calcio di rigore, sul dischetto si porta Caraceni che realizza, malgrado il portiere ospite intuisca: 1-0. Al 23' Stalla aggancia una respinta della difesa polesana, e da circa 12 metri tira di debolmente di piatto invece che piazzare la botta, para Zennaro; insistono gli ospiti che vanno a colpire di testa con Leonarduzzi, ancora la conclusione non è forte, para di nuovo il numero uno locale. Concretizza il Calvi Noale al 29' quando Zane mette per vie centrali la sfera a Stalla, sul filo del fuorigioco, il centrocampista batte senza problemi Zennaro: 1-1. Scardovari disattento su questa azione. Errore difensivo di Vidali al 32', parte veloce Chia a destra, entra in area tutto solo e spara in diagonale, miracolo di Zennaro che mette in angolo; dopo il gol sta faticando lo Scardovari a trovare spazi in avanti. Al 42' Coin su punizione dal vertice sinistro dell'area, sfiora l'incrocio dei pali; a dieci secondi dalla fine del minuto di recupero, Coin entra in area lanciato da Stalla, arriva con troppa foga Marino che atterra nettamente il numero dieci ospite, è rigore, sul dischetto si porta lo stesso Coin che spiazza Zennaro e sigla l'1-2.

Secondo tempo

La prima emozione della ripresa giunge al 12' quando su calcio d'angolo Lucci va a saltare di testa sfiorando l'incrocio dei pali; fa più possesso palla lo Scardovari, mentre il Calvi Noale si limita al controllo, si spinge poco in avanti la squadra del tecnico Pulzetti. Al 16' Nordio prende palla al limite dell'area, nessuno lo segue è solo tra quattro avversari, riesce lo stesso ad andare il tiro che Fornea para in due tempi; è ancora sterile comunque l'offensiva dei padroni di casa. Al 31' contropiede di Adriano a destra, pallone in area dove Bullo viene atterrato da Vianello, rigore, batte Adriano e realizza il 2-2. Risponde al 41' Peron su traversone di Coppola, deviazione di tacco e sfera che passa vicina al legno; clamorosa occasione sbagliata qualche minuto dopo da De Vido che, dopo essere entrato in area da solo, svirgola la conclusione; altro pericolo al 45' sempre di De Vido, che da dieci metri defilato a sinistra, colpisce a colpo sicuro ma Zennaro devia in angolo. Finisce qua e resta il rammarico di non aver sfruttato le occasioni nel finale di tempo.