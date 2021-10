Il Calvi porta a casa la prima vittoria

C'è voluta tutta la determinazione, la forza di volontà e quella sana cattiveria per poter portare a casa i primi tre punti stagionali. E 90' di sofferenza. Perché in un primo tempo povero di emozioni, c'è solo quel fallo di Chia al 20' su Boreggio che procura il rigore a scaldare gli animi. Dal dischetto Spessato non fallisce anche se Fornea intuisce la traiettoria. Dopo c'è poco, si senta la paura che assale i ragazzi di Vianello, le insicurezze che tornano a farsi vive dopo quella domenica pazzesca contro il Bassano. Invece questa volta mister Vianello e la sua truppo trovano la forza, quella mentale soprattutto, per reagire. E nel secondo tempo è tutta un'altra Calvi.

La ripresa

Possesso palla e veloci ripartenze. Qualcosa si vede ed è quanto basta per arrivare al pareggio. Al 5' dalla sinistra Paganin prova il diagonale, c'è la deviazione, quella giusta per scavalcare Zilio, 1-1. E la fortuna questa volta ci arride. 2' dopo è Peron, entrato a inizio ripresa per Chia, che si fa trovare pronto a un passo dalla porta. Conclusione deviata all'ultimo che lambisce il palo. L'Academy, già ripartita con l'intenzione di difendere a spada tratta il vantaggio, adesso fatica a uscire dalla sua metà campo. Così la pressione noalese, pur non arrivando mai pericolosamente dalla parti della porta padovana, sembra sempre sul punto di ribaltare il risultato. E quando succede, accade nel migliore dei modi. Con De Vido che ruba palla sulla tre quarti avversaria, s'invola verso la porta ospite, entra in area, trova lo spazio per il tiro e sfera che finisce a fil di palo alla destra di Zilio per il 2-1. Gli avversari non hanno la forza di replicare. Unica nota stonata da segnalare il rosso diretto di Dell'Andrea al 45'. Brutta tegola per domenica prossima quando in via dei Tigli arriverà il Camisano